ABD, Afganistan'dan çekildi
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ABD, Afganistan'dan çekildi

ABD, Afganistan'dan çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından Taliban havaya ateş ederek kutladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan geri çeklime sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından Taliban havaya ateş ederek kutladı.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme sürece tamamlandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım" ifadelerini kullanarak, son C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını aktardı.

Uçakta askerlerin ve Afganistan'da bulunan çekirdek diplomatik personelin olduğu belirtildi.

Diplomatik tahliye görevi devam edecek

McKenzie, ABD'nin diplomatik tahliye görevine devam edeceğini ifade ederken, "Askeri tahliye tamamlanırken, ABD vatandaşları ve ayrılmak isteyen uygun Afganları tahliye etmek için diplomatik misyon devam ediyor" dedi.

McKenzie, "Bu geceki geri çekilme, hem tahliyenin askeri bileşeninin sonunu, hem de 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık misyonun sonunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Taliban havaya ateş ederek kutlama yaptı

ABD güçlerinin, Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından başkent Kabil'de Taliban üyelerinin havaya ateşe ederek kutlama yaptığı görüldü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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