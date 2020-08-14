ABD Adalet Bakanlığından Yale Üniversitesine "ırksal ayrımcılık" suçlaması
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ABD Adalet Bakanlığından Yale Üniversitesine "ırksal ayrımcılık" suçlaması

NEW ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en iyi okulları arasında yer alan Yale Üniversitesi yönetimini, öğrenci başvurularının değerlendirilmesi esnasında ırksal ayrımcılık yapmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından Yale Üniversitesine
14.08.2020 04:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 05:00

NEW ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en iyi okulları arasında yer alan Yale Üniversitesi yönetimini, öğrenci başvurularının değerlendirilmesi esnasında ırksal ayrımcılık yapmakla suçladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, Yale Üniversitesine lisans öğrenimi için başvuruda bulunan öğrencilerin seçiminde, beyaz ve Asya kökenli Amerikalı öğrencilere karşı ayrımcılık yapıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine, 2018 yılında bakanlık tarafından başlatılan soruşturmanın sonucunda, Federal Medeni Haklar Yasası'nın ihlal edilerek, başvuru sahiplerinin değerlendirilmesinde ırksal faktörlere çok fazla ağırlık verildiğinin ortaya çıktığı bilgisine yer verildi.

Bakanlık adına yazılı açıklamada bulunan Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Eric Dreiband, üniversite yönetiminin başvurduğu haksız davranış için "Irk ayrımcılığının güzel bir biçimi diye bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Etnik köken "belirleyici faktör" olarak kullanıldı

Bakanlığın açıklamasında, Yale Üniversitesinin her yıl yüzlerce kabul kararında etnik kökeni "belirleyici faktör" olarak kullandığına vurgu yapıldı.

Benzer akademik başarıya sahip öğrenciler arasında, Afro-Amerikan öğrencilerin kabul edilme olasılığının beyaz veya Asya kökenli öğrencilere göre 10 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Öte yandan, konuyla ilgili Yale Üniversitesi yetkilileri, Amerikan medyasında yer alan açıklamalarında, suçlamaları kabul etmeyerek, bakanlığa verecekleri belgelerin tamamı incelendiğinde, okul kabullerinde bir adaletsizlik olmadığının açığa çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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