ABD Adalet Bakanlığı Edward Snowden'a dava açtı, yeni kitabının gelirlerini istedi

18.09.2019 11:00

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle eski istihbarat elemanı Edward Snowden'a dava açtı.



Merkezi Haberalma Teşkilatı'nda (CIA) sözleşmeli olarak çalışırken bazı gizli bilgileri ifşa eden ve şu anda Rusya'da yaşayan Snowden, anılarını anlattığı yeni kitabını piyasa çıkarmaya hazırlanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle