ABD, 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı
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ABD, 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı

09.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:51
ABD, 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listede, Deng Zhonghua, Edwina Lau, Li Jiangzhou ve Li Kwai-wah'ın yaptırım uygulanacak kişiler olduğu belirtildi. Yetkililer, bu 4 kişiye Hong Kong'daki muhaliflerin üzerinde baskı oluşturdukları gerekçesi ile yaptırım uygulandığını öne sürdü.

Hazine Bakanlığı, ayrıca Suriye'de petrol sektöründe faaliyet gösteren 8 kişi ve 11 kuruma da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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