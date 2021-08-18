ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı
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ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan yönetimine el koymasının ardından ülkeden kaçmak isteyenler havalimanına koşmuş, kalkan uçaklara binebilmek için adeta ölümü göze almıştı. 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağında seyahat ettiği fotoğraf karesi ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya, kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü.

Dünya günlerdir Kabil'deki havalimanından gelen görüntüleri konuşuyor. Taliban'ın pazar günü ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmişti. Havalimanındaki umut dolu bekleyiş 640 Afgan için son bulmuş, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağı, Amerikalı personeli almak için indiği Kabil Havalimanı'ndan Afgan sivilleri de alarak havalanmıştı.

640 KİŞİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYORDU

Büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı havaalanında 150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan bindi. Başka bir deyişle uçak sivilleri alarak kapasitesinin yaklaşık 4.5 katına çıkarak havalandı. Uçağın içinde çekilen inanılmaz görüntüler günlerdir dünya basınında manşetlerden inmezken ABD'li yetkililer olayı doğrulamış ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermemişti.

ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı

RUSYA, KATAR İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Dünyayı bir kez daha şoke eden iddia ise bu kez Rusya'dan geldi. Al Jazeera ve Yahoo News ise uçağın Katar'a uçtuğunu açıklamıştı. Ancak Rusya uçağın rotası konusunda farklı bir iddia ortaya attı. Rusya Araştırmaları Enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü.

AFGANLAR NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ BİLMİYORDU

Açıklamada Uganda'ya gelen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubu ülkeye yerleşmeye başladığı ve Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirdi. Uçağa canları pahasına binmeye çalışan kişiler ABD uçağında oldukları için ABD'ye götürüldüklerini düşünüyorlardı.

UGANDALI YETKİLİLER DE BOĞRULADI

Uganda, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıkladı. Anyakun, ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını belirtti.

ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (2)
HASAN ÖZLEN: ABD gibi gelişmiş ve zengin ülkeler,merhamet veya acıyarak hareket etmez.trump bile ne demişti öncelikle ülkemiz amerikan vatandaşları önemli geri kalan ülkeler ne yaparsa yapsın....
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SUSKUN DEMİR: ABD malmı alsın bunları mantıklı olun
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500
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ABD, 150 kişilik kargo uçağına doldurduğu 640 Afgan'ı Uganda'ya bıraktı - Haberler
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