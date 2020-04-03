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ABB'den dayanışma çağrısı

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmak isteyen zavallılar var" dedi.

03.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:51
ABB'den dayanışma çağrısı

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmak isteyen zavallılar var" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Çin'in Wuhan kentinden çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve Türkiye'ye olan yansıması üzerine bir değerlendirme yaptı. Başkan Çakır, söz konusu salgının Mart ayı başından bu yana Türkiye'yi de etkilediğini hatırlatarak, "Ülkede topyekün bir mücadele varken ve bu mücadeleye toplumun bütün kesimlerinin ortak olması gerekirken, ne yazık ki bunu siyasi ranta dönüştürmeye çalışan zavallılar var. Bu salgın partili-partisiz, sağcı-solcu, muhafazak ya da sosyal demokrat ayrımı yapmıyor. Bu tehditle hepimiz karşı karşıya ve yüz yüzeyiz. Birbirimizle kenetlenmemiz, gücümüzü ve direncimizi artırmamız gerekirken, ne yazık ki birbirimizin enerjisini emmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın süreçte çok sıra dışı bir performans ortaya koyduğunu ve sağlık çalışanlarının hayatlarını hiçe sayarak salgına karşı mücadele verdiğinin altını çizen Anadolu Basın Birliği Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Bu süreçten siyasi rant elde etmeye çalışmak, her fırsatta hükümete ve yetkililerine yüklenmek, süreci bir koz olarak kullanmak; salgın yüzünden hayatını kaybeden insanlara dahi saygısızlıktır, bu salgına karşı sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi bile hiçe saymaktır. Türkiye'de şu anda kimi muhalefet partilerinin ortaya koyduğu tavır, mahallede çıkan yangınla mangalını tutuşturmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Millet olanı biteni seyrediyor, hafızasına kaydediyor. Bu süreci politik malzeme haline getirenlerden bunun hesabını tek tek soracak, dolayısıyla burunlarından fitil fitil getirecektir. Çünkü bu anlayış virüsten daha tehlikeli bir yaklaşımdır. Gün; birlik ve beraberlik günüdür, dayanışma ve kenetlenme günüdür" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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