AB4 Binamızın Hikâyesi TRT 2 "Eşik" Programında Yayınlandı

AB4 Binamızın Hikayesi TRT 2 "Eşik" Programında Yayınlandı

"21. Yüzyıl Türkiyesi'nde Mimari Kültür" alt başlığıyla Türkiye'nin önde gelen mimarlarının ve yapılarının konu edinildiği "Eşik" belgeselinde, AB4 binamızın yer aldığı bölüm 7 Aralık 2021 akşamı saat 20. 00'de TRT 2 kanalında yayınlandı. AB4 binamızın projeden yapımına kadar tüm aşamalarının yer aldığı yayına, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ünlü ve Doç. Dr. Öğretim Üyesi Murat Şahin de röportajlarıyla eşlik ettiler.

İlk sezonu 13 bölüm olan ve her bölümü 26 dakikadan oluşan belgesel projesi "Eşik"te, 2000 senesinden itibaren Türkiye Mimari Tarihi'ne eşik atlatan öncü mimarlar ve yapıların, tasarım fikirlerinden yapım çözümlemelerine, inşaat aşamalarından günümüz kullanımına dair her türlü detaya yer veriliyor.

AB4 binamızın yer aldığı "Eşik" belgesinin 10. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www. trtizle. com/search? q=eşik

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