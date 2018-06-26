AB ve Bakanlık Yetkilileri Lojistik Merkezde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Lojistik Merkezden sorumlu üyeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerini Samsun Lojistik Merkezinde ağırladı.

Yakın zamanda hayata geçen Samsun Lojistik Merkezinde Avrupa Birliği'nden gelen lojistik merkezden sorumlu delegasyon üyeleri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek merkezin değerlendirmesini yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Lojistik Merkezi'nin Samsun'un tarihine geçecek bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisinin Samsun'a kazandırılmasının Samsun'la birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Türkiye'nin yıllardır yükselen kalkınma hamlelerine Samsun'da gerçekleşen bu yatırım büyük katkı sağlayacak. Çok büyük bütçelerle hayata geçen Samsun Lojistik Merkezi Türkiye'nin her yanından gelen müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ben bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Samsun'un ekonomik gelişimi için büyük önem arz eden merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Samsun Lojistik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır katıldı. - SAMSUN