AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun
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AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

23.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:36
AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda "çok faydalı" görüş alışverişinde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Yunanistan ile görüşmelerin başlayacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki ülke arasındaki görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve AB ile yapıcı ilişkiler için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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