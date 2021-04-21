AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Adana'da PIKTES ekibiyle toplantı yaptı
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Adana'da PIKTES ekibiyle toplantı yaptı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Adana'da PIKTES ekibiyle toplantı yaptı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'ni (PIKTES) yürüten ekiple toplantı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'ni (PIKTES) yürüten ekiple toplantı yaptı.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ndeki toplantıda, proje kapsamında okulların inşası ve yenilenmesi için altyapı yatırımlarının yanı sıra öğretmenlere yönelik de desteklerinin olduğunu söyledi.

PIKTES'in gelecek yıl da devam edeceğini belirten Meyer-Landrut, proje kapsamında Türkiye'de 400 okula, Adana'da 39 okula 600 milyon avroluk bir bütçe yatırımının söz konusu olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, şu anda Türkiye'de 700 bin Suriyeli çocuğun eğitim sistemine kayıtlı olduğuna işaret etti.

PIKTES Direktörü Erhan Açıkgöz de toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile PIKTES'e dahil okul idarecileri ve öğretmenlerin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kentteki ziyaretleri kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Meyer-Landrut, burada Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen atölyelerin açılışını yaptı.

Burada kuaförlük, cilt bakımı gibi atölyeleri gezen Meyer-Landrut, yüzünün bir tarafına boyayla Türk bayrağı diğer tarafına ise AB bayrağı işlenen öğrenciyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara tablet dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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