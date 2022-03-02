AB: Tunus'a verdiğimiz mali ve ekonomik sözlerimize bağlıyız

AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Birliğin Tunus'a mali ve ekonomik destekle ilgili vaatleri gerçekleştirme taahhüdüne bağlı olduğunu söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Varhelyi 1-3 Mart tarihlerindeki ziyaret planını, Avrupa'daki güvenlik durumlarına ilişkin gelişmelerden dolayı ertelemek zorunda kalmasından dolayı Cerendi'den özür diledi.

Varhelyi, Avrupa Birliğinin, Tunus'a ertelenen ziyarette açıklanmasının planlandığı mali ve ekonomik desteğe ilişkin vaatleri yerine getireceğini vurguladı.

Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Fransa televizyon kanallarından birinde yaptığı açıklamada, AB'nin Tunus'a finans kullanımı açmama kararı sürecinde olduğunu belirtmişti.

Tunus resmi rakamlarına göre, 2021 yılında ülkenin bütçe açığının GSYİH'nın yüzde 7,6'sına ulaştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl Parlamento'yu askıya aldığına ilişkin istisnai kararlarının ardından ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar katlanarak artıyor.