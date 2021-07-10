AB Temsilcisi Borrell, 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu Açıklaması
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AB Temsilcisi Borrell, 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu Açıklaması

AB Temsilcisi Borrell, 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulunduğunu söyledi.

Borrell, Hırvatistan'da "Ayrı dünyalarda birlikte" sloganıyla düzenlenen 14. Dubrovnik Forumu'nun açılışında konuştu.

Kovid-19'un yeni varyant ve dalgalarının gelmeye devam edeceğine işaret eden Borrell, "Bir buçuk yıl sonra tünelden çıktığımızı söyleyebilirim. Brezilya'da durum AB'den 15 kat daha kötü. Salgından sonra dünya tamamen değişecek ve her şey giderek daha da dijital hale gelecek." dedi.

Borrell, salgınla mücadele etmenin tek yolunun aşı olduğunu vurgulayarak "AB, Batı Balkanlar'a 3,2 milyon doz aşı yardımında bulundu. Bu bölgeye Çin ve Rusya da aşı temini sağladı. Aşı giderek siyasi gücü etkileyen önemli bir jeopolitik araç haline geliyor." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın AB üyelik sürecini desteklediğini söyleyen Borrell, Priştine-Belgrad Diyalog Süreci'ni de yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Ev sahibi Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de ülkesinin salgınla mücadeleye devam ettiğini belirterek "Hırvatistan, AB'nin genişleme politikasını destekliyor. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk müzakere sürecinin başlaması için uzun süredir bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek forumda bugün salgın ve salgın sonrası jeopolitik durum, Batı Balkanlar'daki siyasi gelişmeler ve bölgedeki ekonomik kalkınma konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

Foruma bölge ülkelerinin dışişleri bakanları da katılım sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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