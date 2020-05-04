AB onayladı: Fransa Air France'a 7 milyar euroluk yardımda bulunacak

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek amacıyla Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro acil destek sağlamasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek amacıyla Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro acil destek sağlamasına yeşil ışık yaktı.

Air France'a yapılacak yardımın 4 milyar eurosu devlet tarafından yüzde 90 oranında teminat altına alınacak olan banka kredilerinden oluşacak. Fransa, sera gazı emisyonlarını azaltma karşılığında söz konusu şirkete doğrudan 3 milyar euro kredi sağlayacak. Euronews.com'da Görüntüle