AB onayladı: Fransa Air France'a 7 milyar euroluk yardımda bulunacak
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AB onayladı: Fransa Air France'a 7 milyar euroluk yardımda bulunacak

AB onayladı: Fransa Air France'a 7 milyar euroluk yardımda bulunacak
04.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:06

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek amacıyla Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro acil destek sağlamasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yol açtığı olumsuz ekonomik etkileri hafifletmek amacıyla Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a 7 milyar euro acil destek sağlamasına yeşil ışık yaktı.

Air France'a yapılacak yardımın 4 milyar eurosu devlet tarafından yüzde 90 oranında teminat altına alınacak olan banka kredilerinden oluşacak. Fransa, sera gazı emisyonlarını azaltma karşılığında söz konusu şirkete doğrudan 3 milyar euro kredi sağlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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