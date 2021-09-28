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AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleşmesi planlanan AB-Modex Saha Tatbikatı için ön hazırlık toplantısı yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleşmesi planlanan AB-Modex Saha Tatbikatı için ön hazırlık toplantısı yapıldı.

10-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirilmesi planlanan AB-Modex Saha Tatbikatı için ön hazırlık yapmak üzere, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, tatbikata katılacak olan TAMP-Tekirdağ Çalışma Grupları ve kurumlar ile tatbikatın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Vali Yıldırım ve TAMP-Tekirdağ Çalışma Grupları ve kurum yetkilileri tatbikatın gerçekleştirileceği sahalarda incelemelerde bulundu. AFAD Müdürü Recep Erol incelemeler sırasında Vali Yıldırım'a bilgi verdi. - TEKİRDAĞ

AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı

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Haber: AB-Modex Saha Tatbikatı toplantısı yapıldı - Haberler
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