AB liderleri, Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle AB üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 AB ülkesinin liderleri ve Doğu Ortaklığı üyesi 5 ülkenin cumhurbaşkanları veya başbakanları katılıyor.

Daha önce Doğu Ortaklığı içinde bulunan Belarus, AB ile arasındaki sorunlar nedeniyle üyeliğini askıya aldığı için zirvede yer almıyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin gündeme gelmesi beklenen zirvede, AB'nin 5 ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendiriliyor.

AB yönetiminin, zirvede Doğu Ortaklığı ülkelerine siyasi, ekonomik ve yargısal reformları hızlandırma çağrısı yapması bekleniyor. AB'nin 5 ülkeye yönelik 2,3 milyar avroluk yeni bir bölgesel ekonomik yatırım planına yeşil ışık yakılacağı öngörülüyor.

AB yetkilileri, AB Komisyonunun temmuz ayında önerdiği 2,3 milyar avroluk yatırım planı içinde hangi ülkeye ne kadar yatırım yapılacağının, ülkelerin yapısal reformlarda ne kadar ilerleyeceği ve nasıl projeler sunacağına bağlı olarak belirleneceğini ifade ediyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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