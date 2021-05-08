AB Konseyi Başkanı Michel: "Uygun plan olursa aşı patentinin kaldırılmasını görüşmeye hazırız"
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AB Konseyi Başkanı Michel: "Uygun plan olursa aşı patentinin kaldırılmasını görüşmeye hazırız"

AB Konseyi Başkanı Michel: 'Uygun plan olursa aşı patentinin kaldırılmasını görüşmeye hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin aşı patentini kaldırma teklifine yeşil ışık yakarak, "Uygulanabilir bir plan ortaya konulursa aşı patentlerinin kaldırılması konusunda ABD'nin önerisini görüşmeye hazırız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin aşı patentini kaldırma teklifine yeşil ışık yakarak, "Uygulanabilir bir plan ortaya konulursa aşı patentlerinin kaldırılması konusunda ABD'nin önerisini görüşmeye hazırız" dedi.

ABD'nin korona virüs aşılarının üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla aşıların fikri mülkiyet hakkının kaldırılması önerisi dünya gündeminin sıcak başlıkları arasında yerini koruyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen AB Sosyal Zirvesinin ikinci gününde yaptığı açıklamada, aşıların patent haklarının kaldırılarak tüm dünyada üretim ve kullanımının önünün açılması önerisini AB'nin görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Michel, "Bu gerçekleşirse harika bir şey olur. Bu durumun hayata geçirilebilmesi için gerçekçi ve uygulanabilir bir plan ortaya konulursa biz AB olarak tartışmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ancak Michel, bu durumun "kısa vadede sihirli bir mermi olduğu" görüşünden şüphe duyduklarını da dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yaptığı açıklamada, patentlerin kaldırılması önerisinin acil bir durum olduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirterek, "Acil durum artık daha fazla üretmek ve dayanışmayı artırmaktır" diye konuştu. - BRÜKSEL

AB Konseyi Başkanı Michel: 'Uygun plan olursa aşı patentinin kaldırılmasını görüşmeye hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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