AB Komisyonu'nun yeni atanan hangi üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı kitap yazdı?

AB Komisyonu'nun yeni atanan hangi üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı kitap yazdı?

Avrupa Birliği Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanan Fransız Sylvie Goulard, ülkesinde Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik sert muhalefeti ve bu konuda yazdığı kitap ile tanınıyor.

12.09.2019 14:30
AB Komisyonu'nun yeni atanan hangi üyesi Türkiye'nin üyeliğine karşı kitap yazdı?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanan Fransız Sylvie Goulard, ülkesinde Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik sert muhalefeti ve bu konuda yazdığı kitap ile tanınıyor.


Sylvie Goulard, 2004 yılında Ankara ile müzakerelerin başlamasından sonra yayınladığı "Le Grand Turc et la République de Venise" adlı kitapta Türkiye'nin AB üyeliğine şiddetle karşı çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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