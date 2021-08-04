AB ile Novavax arasında 200 milyon dozluk aşı anlaşması
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AB ile Novavax arasında 200 milyon dozluk aşı anlaşması

AB ile Novavax arasında 200 milyon dozluk aşı anlaşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Komisyonu, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax ile 200 milyon dozluk Covid-19 aşısı anlaşması yaptığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax ile 200 milyon dozluk Covid-19 aşısı anlaşması yaptığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax ile 200 milyon dozluk Covid-19 aşısı anlaşması yapıldığı duyurularak, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımının onaylanmasının ardından AB üyesi ülkelerinin 200 milyon doza kadar aşı satın alabileceği aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmanın AB ülkelerinin Novavax aşısından bu yıl 100 milyon doza kadar satın alma seçeneği ile 2023'e kadar ise 100 milyon ek doz satın alma opsiyonu içerdiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, anlaşma ile AB'nin "geniş aşı portföyünü" daha da güçlendirdiğini ifade etti.

AB halihazırda AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna ile aşı sözleşmeleri imzaladı. Valneva ile keşif görüşmeleri tamamlanırken, daha önce imzalanan sözleşmeler ile 4,4 milyar dozluk aşı güvence altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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