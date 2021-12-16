AB ile Doğu Ortaklığı Zirvesi: Güney Gaz Koridoru

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın liderleri, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Doğu Ortaklığı Zirvesini" gerçekleştirdi. Michel toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiriyi özetledi; "AB ve Doğu ortaklarımız sadece komşu değil, biz gerçek ortağız" dedi. Zirveye katılan ülkelerin ayrıca Avrupa Birliği'ne gaz kaynaklarını ulaştıracak 'Güney Gaz Koridoru Projesi'ne katıldığı açıklandı.

17 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL YATIRIM

Dünya Sağlık Örgütü aşı üretimi ve dağıtımı hızlandırma programı COVAX aracılığıyla 13 milyon doz aşının Doğu Ortaklarla paylaşılacağı ve dijital aşı sertifikası katılımıyla seyahat serbestliği tanınacağı zirvede alınan kararlar arasında yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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