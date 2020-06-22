AB ile Çin arasında 22. ikili zirve gerçekleştirildi
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AB ile Çin arasında 22. ikili zirve gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 22. ikili zirve video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

AB ile Çin arasında 22. ikili zirve gerçekleştirildi
22.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:42

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 22. ikili zirve video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

AB ile Çin arasında 22. ikili zirve gerçekleştirildi. Video konferans yöntemi ile yapılan zirveye AB tarafından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yüksek Temsilci Josep Borrell katıldı. Zirve sonrası Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang ile görüşme yapıldı.

AB Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, zirvenin ardından açıklama yaptı. Michel, "AB-Çin ilişkileri son yıllarda gelişti. Ekonomik bağımlılığımız, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve Covid-19 ile başa çıkma gibi küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmalıyız. Bu bir fırsat ve zorunluluktur. Ama aynı zamanda aynı değerleri, politik sistemleri veya yaklaşımı paylaşmadığımızı da kabul etmeliyiz. AB'yi sağlam bir şekilde savunarak, açık ve kendinden emin bir şekilde çalışacağız" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen ise, "Covid-19 salgını bizlere ticaret, iklim, teknoloji gibi bir dizi önemli ikili ve çok taraflı konuların birlikte yönetilmesi gerektiğini ve AB-Çin iş birliğinin çok önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak ilişkilerimizin daha da gelişmesi için, gerçek seviyede bir hareket alanı elde edebilmek için daha hukuk tabanlı ve karşılıklı güven içinde olmamız gerekiyor " ifadelerini kullandı.

Toplantıdan sonra yayınlanan resmi açıklamada ise görüşmelerde korona virüs salgını ile mücadele, iklim değişikliği, Hong Kong konusunda Çin'in izlediği politikalar ve Çin'deki insan hakları sorunları, dijital ve teknolojik ticari alanlarda yeni dönemde yapılması planlanan anlaşmaların ele alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca AB liderlerinin Çin yönetimine insan hakları konusundaki sorunların da çözülmesi gerektiğini bizzat ilettikleri bildirilirken, Çin yönetimince yürütülen dezenformasyon kampanyasına da son verilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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