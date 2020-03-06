AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor
Haberler » Dünya » AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor - Haberler

AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor

Avrupa Dış işleri Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve göçmen krizini görüşüyor.

06.03.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 06:42
AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor

Avrupa Dışişleri Bakanları dönem başkanlığını yürüten 'ın başkenti 'te Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve Avrupa'yı derinden sarsan göçmen krizini görüşüyor.


Avrupa Birliği yetkilileri son günlerde Yunanistan sınırında yaşanan gerginliğe bir çözüm bulmak için hem Yunanistan'da hem Türkiye'de temaslarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler