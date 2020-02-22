AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor
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AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor.

22.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:39
AB'den ayrılan İngiltere mavi pasaporta geçiyor

'nden ayrılan 30 yıl sonra yeniden mavi pasaporta geçiyor. İngiltere (Home Office) mart ayından itibaren yeni pasaportların kullanıma gireceğini açıkladı.


Brexit ile Avrupa Birliği üyeliğini bırakan İngiltere, uzun yıllardır kullanılan bordo pasaportlarını da yenisiyle değiştiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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