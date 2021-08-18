AB'de Güneş Enerjisi Kullanımında Rekor Seviyede Artış Kaydedildi

İklim konularında çalışmalar yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından 18 Ağustos Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avrupa Birliğinde güneş enerjisi kullanımı Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyede bir artış kaydederek, toplam enerji kaynakları arasındaki payını %10'a yükseltti.

İklim konularında çalışmalar yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından 18 Ağustos Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avrupa Birliğinde güneş enerjisi kullanımı Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyede bir artış kaydederek, toplam enerji kaynakları arasındaki payını %10'a yükseltti.

Haziran ve Temmuz aylarında 27 ülkenin güneş enerjisi kullanımı 2018 yılına göre 10 TWh artış göstererek toplamda 39 TWh'ye ulaştı. Özellikle İspanya ve Almanya'da güneş panellerinin sayısının büyük miktarlarda arttığı ve güneş enerjisi kullanımının yeni rekorlar kırdığı bildirildi.

Ember analistlerinden Charles Moore, güneş enerjisi pazarının birçok ülkede büyük ölçüde canlandığını ve büyüdüğünü fakat genel olarak bakıldığında halen daha bekledikleri ivmenin yakalanmış olmadığını söyledi.

Ember'in yayınladığı raporda, güneş panellerinden elde edilen enerjinin halen %14 payı olan kömürün gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

Almanya'nın hali hazırda güneş enerjisi kullanımında lider konumda olduğu, geçtiğimiz yıl yaz döneminde üretilen enerji 11, 5 TWh iken, bu yıl bu rakamın 13, 4 TWh'ye yükseldiği ve güneş enerjisinin toplam payının da %17'ye ulaştığı belirtildi.

Son dört yılın verilerine bakıldığında, İspanya'nın ön plana çıktığı, bu dönemde güneş enerjisi kullanımın ikiye katlanarak 3, 1 TWh'den 6, 4 TWh'ye yükseldiği açıklandı. Bu kategoride İspanya'nın hemen ardından Hollanda'nın geldiği ve burada da güneş enerjisi kullanımının yaklaşık üç kat artış göstererek 3. 2 TWh'ye ulaştığı bildirildi.

Avrupa Birliğinin 27 ülkesinde 2019 ve 2020 yıllarında güneş enerjisi kullanımının yılda ortalama 14 TWh artış gösterdiği ve bu trendin 2021 yılında da devam etmesinin beklendiği, fakat 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için bu trendin en azından ikiye katlanarak yıllık 30 TWh'lik bir artışa yükselmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre