AB'de Güneş Enerjisi Kullanımında Rekor Seviyede Artış Kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'de Güneş Enerjisi Kullanımında Rekor Seviyede Artış Kaydedildi

AB'de Güneş Enerjisi Kullanımında Rekor Seviyede Artış Kaydedildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İklim konularında çalışmalar yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından 18 Ağustos Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avrupa Birliğinde güneş enerjisi kullanımı Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyede bir artış kaydederek, toplam enerji kaynakları arasındaki payını %10'a yükseltti.

İklim konularında çalışmalar yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından 18 Ağustos Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Avrupa Birliğinde güneş enerjisi kullanımı Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyede bir artış kaydederek, toplam enerji kaynakları arasındaki payını %10'a yükseltti.

Haziran ve Temmuz aylarında 27 ülkenin güneş enerjisi kullanımı 2018 yılına göre 10 TWh artış göstererek toplamda 39 TWh'ye ulaştı. Özellikle İspanya ve Almanya'da güneş panellerinin sayısının büyük miktarlarda arttığı ve güneş enerjisi kullanımının yeni rekorlar kırdığı bildirildi.

Ember analistlerinden Charles Moore, güneş enerjisi pazarının birçok ülkede büyük ölçüde canlandığını ve büyüdüğünü fakat genel olarak bakıldığında halen daha bekledikleri ivmenin yakalanmış olmadığını söyledi.

Ember'in yayınladığı raporda, güneş panellerinden elde edilen enerjinin halen %14 payı olan kömürün gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

Almanya'nın hali hazırda güneş enerjisi kullanımında lider konumda olduğu, geçtiğimiz yıl yaz döneminde üretilen enerji 11, 5 TWh iken, bu yıl bu rakamın 13, 4 TWh'ye yükseldiği ve güneş enerjisinin toplam payının da %17'ye ulaştığı belirtildi.

Son dört yılın verilerine bakıldığında, İspanya'nın ön plana çıktığı, bu dönemde güneş enerjisi kullanımın ikiye katlanarak 3, 1 TWh'den 6, 4 TWh'ye yükseldiği açıklandı. Bu kategoride İspanya'nın hemen ardından Hollanda'nın geldiği ve burada da güneş enerjisi kullanımının yaklaşık üç kat artış göstererek 3. 2 TWh'ye ulaştığı bildirildi.

Avrupa Birliğinin 27 ülkesinde 2019 ve 2020 yıllarında güneş enerjisi kullanımının yılda ortalama 14 TWh artış gösterdiği ve bu trendin 2021 yılında da devam etmesinin beklendiği, fakat 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için bu trendin en azından ikiye katlanarak yıllık 30 TWh'lik bir artışa yükselmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Şimşek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Gervinho Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'de Güneş Enerjisi Kullanımında Rekor Seviyede Artış Kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:34:54. #1.15#

title