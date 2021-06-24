AB Büyükelçisi Nikolaus: "Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Büyükelçisi Nikolaus: "Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli"

AB Büyükelçisi Nikolaus: 'Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstihdam için mesleki eğitim programı(İMEP) kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstihdam için mesleki eğitim programı(İMEP) kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi.

Türkiye'deki 33 okul arasına giren İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinde program düzenlendi. İstihdam için mesleki eğitim programı(İMEP) kapsamında İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinin "Suriyeli ve Türk gençler ile yetişkinler için çıraklık ve mesleki eğitim" adlı proje Büyükelçi tarafından incelendi. Program Bursa, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerden uygulanacak. Programa katılan okullara toplam 30 Milyon avro hibe verilecek.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Sekreteri Mustafa Şentürk, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Mesleki eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar ile eğitimciler katıldı.

Programda söz alan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 33 okul arasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kapsamda Büyükelçiyi İnegöl'de ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Mesleki eğitim merkezimizde eğitim 14 Suriyeli vatandaşımız eğitim alıyorlar. Mesleki eğitimde iyi durumdayız" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Burada olmaktan mutluyum. İstihdam konusunda önemli bir noktaya gelmek güzel bir şey. Bu başarı hikayelerinin anlatılması, herkesin çıkarına olan bir durum. Almanya da çıraklık uzun süreye ait bir eğitim sistemi. Burada süre kısa ve başarı da var. Bizlerde Suriyeli mültecilerin ülkeye entegre edilmesine bizlerde destek vermeye çalışıyoruz. Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi büyük öneme sahip. Bu tür çalışmalar, onların geleceklerini hazırlamasına büyük destek verecektir" dedi. - BURSA

AB Büyükelçisi Nikolaus: 'Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli'
AB Büyükelçisi Nikolaus: 'Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli'
AB Büyükelçisi Nikolaus: 'Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB Büyükelçisi Nikolaus: "Türk ve Suriyeli gençlerin eğitimi önemli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:15:54. #1.16#

title