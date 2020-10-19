AB, ABD'nin Sudan kararından memnun
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AB, ABD'nin Sudan kararından memnun

19.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:45
AB, ABD'nin Sudan kararından memnun

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödediğinde Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"Sudan halkının yıllardır süren izolasyonu nihayet sona eriyor." ifadesini kullanan Michel, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'u "zor şartlar altında yürüttüğü sivil geçiş" nedeniyle tebrik etti. Michel, Hamduk'un çabalaranı destekleyeceklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ABD'nin kararın önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan değerlendirmede bulunan Borrell, bunun Sudan'daki değişimin ve Başbakan Hamduk'un çabalarının kabul gördüğü anlamına geldiğini belirtti.

Borrell, "Karar, Sudan'ın uluslararası camiaya entegrasyonunu ve dünya ekonomisine erişimini geliştirecek. AB, Sudan'daki geçişi tamamen desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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