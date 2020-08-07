Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor Türkiye, Aamir Khan'ın 'Laal Singh Chaddha' adlı yeni filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Aamir Khan'ın 'Laal Singh Chaddha' adlı yeni filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın, Covid-19 salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geliyor.

Khan, daha önce 2017 yılı Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelmiş, Ankara ve İstanbul'da yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında; teknik altyapısı, sinema alanında sunduğu gelişmiş olanakları ve işgücü kapasitesi ile baştanbaşa doğal bir plato olan Türkiye'nin potansiyelini yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdi.

Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye'de gerçekleştirilecek olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Ağustos ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ekim ayında başlanması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca Türkiye, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlayacak. Ülkemizde özellikle 'Dangal', '3 Aptal', 'Yeryüzündeki Yıldızlar' ve 'PK' adlı filmleriyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aamir Khan, '3 Aptal' filminde ekranı paylaştığı ünlü aktris Kareena Kapoor Khan ile birlikte bu kez Türkiye'de kamera karşısına geçecek. Hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği 'Laal Singh Chaddha' filminin yönetmen koltuğunda, Khan'ın 2017 yılında ülkemizde gösterime giren 'Süperstar' adlı filmiyle tanınan yönetmen Advait Chandan yer alacak.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA