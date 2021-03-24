Aamir Khan koronavirüs mü oldu? Aamir Khan'ın sağlık durumu nasıl?

Aamir Khan korona mı oldu? sorusunun yanıtı merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bollywood filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Aamir Khan, yer aldığı yapımlarla büyük beğeni topluyor. Hakkında koronavirüse yakalandığına dair haberler çıkan Aamir Khan'ın sağlık durumu nasıl?

Hindistan'da koronavirüs vakalarının sayısının artmasıyla birlikte haberler gerlmeye devam ediyor. Peki, Aamir Khan koronavirüs mü oldu?

AAMIR KHAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Aamir Khan, koronavirüs testi pozitif çıkan ünlülerden biri oldu. Oyuncu şu anda Tom Hanks'ın başrol oyuncusu Forrest Gump'ın yeniden yapımı olan Laal Singh Chaddha filmi üzerinde çalışıyordu.

Dış basında yapılan açıklamalara göre Aamir Khan'ın sözcüsü, "Mr. Aamir Khan, Covid 19 için pozitif test yaptı. Tüm protokolleri uygulayarak evde kendi kendini karantinada ve durumu iyi. Yakın geçmişte onunla temasa geçenler, ihtiyati tedbir olarak kendilerini test ettirmelidir. Tüm dilek ve ilginiz için teşekkür ederim. " açıklamalarında bulundu.

Aktör Ranbir Kapoor ve Kartik Aaryan ve yönetmen Sanjay Leela Bhansali'n de bu ayın başlarında pozitif çıktığı açıklanmıştı.

AAMIR KHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

COVID-19 testi pozitif çıkan Aamir Khan, Mumbai, Bandra'daki evinde kendini karantinaya aldı. Oyuncunun sözcüsü, "tüm protokolleri uyguladığını ve iyi durumda olduğunu" söyledi.