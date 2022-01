Aaliyah kimdir? Aaliyah neden öldü sorusu gündem konusu oldu.Amerikalı şarkıcı, dansçı, oyuncu ve model Aaliyah ölümünden yıllar sonra halen gündemde. Peki, Aaliyah neden öldü? Aaliyah kimdir? Aaliyah ne zaman ve nerede öldü? İşte detaylar haberimizde...

AALİYAH NEDEN ÖLDÜ?

Günün birinde Whitney Houston ve Diana Ross kadar ünlü olacağı yolunda tahminler yapılan ve müzik dünyasında hızla yükselen Aaliyah 2001 yılında Bahamalar'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

AALİYAH KİMDİR?

Aaliyah (16 Ocak 1979 – 25 Ağustos 2001), Amerikalı şarkıcı, dansçı, oyuncu ve modeldir.

Kısa süren hayatı ve kariyerinde R&B müzik yapan sanatçı, dünya çapında 32 milyon albüm satışına ulaşmıştır. Missy Elliot ve Timbaland ile çalıştı. Hollywood filmlerinde rol alan sanatçı, çok küçük yaşta müzik ve sahne yaşamına başladı, 1994'te ilk albümünü çıkardı. "Age Ain't Nothing But a Number" sanatçının kısa bir evlilik yaptığı yolundaki haberlerle birlikte duyuldu. Evliliğin yapıldığını, ancak hemen sonra iptal edildiğini yazdı gazeteler, müzik dergileri. "Try Again" adlı parçasıyla Grammy ödülüne aday gösterilen Aaliyah, yeni albümünü kısa bir süre önce tamamlamıştı. Aaliyah, "Romeo Must Die" filmde oynadı ve birkaç hafta önce de ikinci filmi olan Queen of the Damned'i tamamladı. Aaliyah ikinci albümü "One in a Million"ı 1995'te çıkardı. Üçüncü ve son albümü kendi adını taşıyan "Aaliyah" oldu. Aaliyah 1999 yılında Teen People dergisinin "21 Yaşın Altındaki En Başarılı Şarkıcı" ödülünü aldı. Bunu, 2000 yılında "Try Again"le MTV'nin "En İki Kadın Şarkıcı Müzik Klibi" ödülü izledi. Aaliyah yine 2000 yılında yine "Try Again"le MTV'nin "En İyi Film Videosu" ödülünü kazandı. Günün birinde Whitney Houston ve Diana Ross kadar ünlü olacağı yolunda tahminler yapılan ve müzik dünyasında hızla yükselen Aaliyah 2001 yılında Bahamalar'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Albümleri

Age Ain't Nothing but a Number (1994)

One in a Million (1996)

Ödülleri

Grammy Ödülü

1999, En İyi R&B Vokal Performansı - Kadın: "Are You That Somebody?" (Aday)

2001, En İyi R&B Vokal Performansı - Kadın: "Try Again" (Aday)

2002, En İyi R&B Albüm: Aaliyah (Aday)

2002, En İyi R&B Vokal Performansı - Kadın: "Rock The Boat" (Aday)

2003, En İyi R&B Vokal Performansı - Kadın: "More Than A Woman" (Aday)

2003, En İyi Enstrümantal Vokalist - "I Care 4 U" Kazandı)

MTV Video Müzik Ödülleri

1999, En İyi R&B Video: "Are You That Somebody?" (Aday)

1999, En İyi Video Film: "Are You That Somebody?" (Aday)

2000, En İyi Kadın Video: "Try Again" (Kazandı)

2000, En İyi Video Film: "Try Again" (Kazandı)

2002, En İyi R&B Video: "Rock The Boat" (Aday)

2003, En İyi R&B Video: "Miss You" (Aday)

MOBO Ödülü

2002, En İyi Video: "More Than a Woman" (Kazandı)

2002, En İyi Dans Video: "More Than a Woman" (Kazandı)

2002, En İyi Uluslararası Rol (Kazandı)

BET Ödülü

2002, En İyi oyuncu: "Queen of The Damned" (Aday)

2002, En İyi Kadın R&B Artist (Aday)

2002, Yılın Videosu : " Rock The Boat" (Aday)

2002, Halkın Seçimi Ödülü (Aday)

Image Ödülü

2002, Kadın Artist (Kazandı)

2003, En İyi Kadın video: "Miss You" (Kazandı)

Soul Train Ödülü

1998, Kadın R&B/Soul Tekli: "One In A Million" (Aday)

2002 Kadın R&B/Soul Tekli: "Rock The Boat" (Kazandı)

Soul Train Lady of Soul Ödülü

1999, En İyi R&B/Soul Şarkı: "Are You That Somebody?" (Aday)

1999, En İyi R&B/Soul Rap Müzik Video: "Are You That Somebody?" (Aday)

2000, En İyi R&B/Soul tekli - Solo: "Try Again" (Aday)

2000, En İyi R&B/Soul Rap Müzik Video : "Try Again" (Kazandı)

2001, En İyi R&B/Soul Rap Yılın Şarkısı: "Try Again" (Kazandı)

2002, En İyi R&B/Soul Solo Tekli: "Rock the Boat" (Kazandı)

2002, En İyi R&B/Soul Rap Yılın Şarkısı: "Rock the Boat" (Kazandı)

Amerikan Müzik Ödülü

1999, Favori Soul/R&B Kadın Artist (Aday)

2002, Favori Kadın R&B Artist (Kazandı)

2002, Favori R&B/Soul Albüm: Aaliyah (Kazandı)

2003, Favori Kadın R&B Artist (Kazandı)

Source Ödülü

2000, R&B Yılın Sanatçısı, Kadın: Aaliyah (Kazandı)

World Müzik Ödülü

1997, Dünyanın En İyi Satan Kadın R&B Artist (Kazandı)

1998, Dünyanın En İyi Satan R&B Artist (Kazandı)

1998, Dünyanın En İyi Satan Tekli (Are You that Somebody) (Aday)

1998, Kadın Yılın Yapımı (Kazandı)

2000, Dünyanın En İyi Satan R&B Artist (Aday)

2000, Kadın Yılın Yapımı (Kazandı)

2002, Dünyanın En İyi Satan Kadın R&B Artist (Kazandı)

2002, Dünyanın En İyi Satan Kadın Pop Artist (Aday)

2003, En İyi Uluslararası Kadın Artist (Aday)

Juno Ödülleri

2002, En İyi Satan Albüm Uluslararası Artist (Kazandı)

2003, En İyi Satan Albüm Uluslararası Artist (Aday)

2002, Yılın Albümü "More Than a Woman" (Kazandı)

Uluslararası Dans Müzik Ödülü, Dünya

2000, En İyi Uluslararası R&B Artist (Kazandı)

2000, En İyi Uluslararası Kadın Artist (Kazandı)

2002, En İyi Uluslararası Kadın Artist (Kazandı)

2002, Yılın Albümü "More Than a Woman" (Kazandı)

2002, En İyi R&B Artist (Kazandı)

2002, En İyi Şarkı "More Than a Woman" (Aday)

2002, En İyi R&B Artist (Aday)

2002, En İyi Şarkı "More Than a Woman" (Aday)

2004, Tüm zamanların En İyi Satan Uluslararası Kadın Artist (Onur Ödülü)

