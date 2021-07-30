AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
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AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Özkır, beraberindeki AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel ile makamında ziyaret ettiği Vali Ustaoğlu'na, AA'nın 100 yıllık haber serüvenini, Türkiye ve dünya kamuoyuna mal olmuş olayları da içeren "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitabı hediye etti.

Vali Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu çok önemli bir arşiv. Bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza müthiş bir hafıza. Kitabı alacak kişiler, yaşananların her birini öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Yusuf Özkır, AA'nın ortaya koyduğu çok kıymetli eserlerden birinin de "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap olduğunun altını çizerek, kitabın hem Türkiye hem de dünya açısından önemli bir kaynak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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