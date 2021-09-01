AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Velioğlu, ziyarette Gürel'e, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Vali Gürel, Anadolu Ajansının Türk ve dünya basınında kazandığı itibar ile siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşların haberdar olmasını sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansının halkın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veren en önemli haber kaynağı olduğunu dile getiren Gürel, Velioğlu'na teşekkür etti.

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük Valisi Gürel'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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