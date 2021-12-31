AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Tan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" isimli fotoğrafı seçen Tan, eserleri beğendiğini belirterek, foto muhabirlerini tebrik etti.

Başkan Ertuğrul da yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve haber dalında Mustafa Çiftçi'nin "Yangında kaçış" fotoğrafına oy yerdi.

Ertuğrul, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ve fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Ertuğrul, AA çalışanlarını tebrik etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title