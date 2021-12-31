AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Tan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" isimli fotoğrafı seçen Tan, eserleri beğendiğini belirterek, foto muhabirlerini tebrik etti.

Başkan Ertuğrul da yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ve haber dalında Mustafa Çiftçi'nin "Yangında kaçış" fotoğrafına oy yerdi.

Ertuğrul, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını ve fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Ertuğrul, AA çalışanlarını tebrik etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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