AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

YOZGAT (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akın, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oyunu kullandı.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" fotoğraflarını seçen Akın, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Akın, AA'nın dünyanın dört bir yanında haberler i en sağlıklı şekilde vatandaşlara duyurduğunu söyledi.

Güvenli haber almanın önemine değinen Akın, "Ben okuduğum her haberin AA'da nasıl yayınlandığına bakarım. İnsanlarımız zaman zaman yanlış haberler le yönlendirebiliyor. Ülkemizde bu açığı AA ciddi manada dolduruyor." diye konuştu.

Akın, oylamada birbirinden güzel karelerin bulunduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını sözlerine ekledi.

Yozgat

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Köse, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar," adlı fotoğrafını seçen Köse, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Köse, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın doğru, tarafsız ve yalın haber verdiğini vurgulayan Köse, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladık. Fotoğraflarla geçmişe gittik. Geçmişte yaşanan olayları zihnimizde canlandırdık." dedi.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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