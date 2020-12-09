Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AA yılın foto oylamasına katıldı

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Esenyurt Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Esenyurt Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Koç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kaymakam Koç, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Mumammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde ise Kate Green'in' "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Koç, her yıl gelenekselleşen fotoğraf oylamasına katılmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Seçmekte zorlanacak kadar birbirinden çok değerli fotoğraflar buldum. Hepsi birbirinden değerli ve emekle ortaya çıkan fotoğraflarda işin doğası gereği ben de 3 kategoride oyumu kullandım. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş da AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğrafına oy veren Tepebaş, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin Adı Ayda" fotoğrafını oyladı.

Emniyet Müdürü Tepebaş, oylama sırasında "O zaman 3 yaşındaki Ayda bebeği gördüğümde ağlamıştım, fotoğrafı görünce yine o sahne geldi aklıma." dedi.

Tepebaş ile oylamaya katılan Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ise, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari Zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın fotoğraflarını incelerken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de ajansı hangi ruhla kurduğunu çok daha iyi anladığını belirten Dağ, yine AA'nın dünya çapında ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini ve fotoğrafları da çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ