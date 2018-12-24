Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Bektaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Bektaş, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ile "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Bektaş, "Ciddi bir yarışma olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Yıllardır da devam ediyor, artık geleneksel hale dönüştü. Tebrik ediyorum Anadolu Ajansı'mızı. Katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz." dedi.

Bektaş, her bir fotoğrafın kendi alanında güzel fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Anadolu Ajansı ülkemizin içerisinde, dışarısında gözümüz, kulağımız. Özellikle son yıllarda yakaladığı habercilik başarısı ile uluslararası düzeyde de adından söz ettiriyor. Güzel işler yapıyorlar, emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA