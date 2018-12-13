Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında makamında bilgi alan Rektör Polat "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Polat, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" ve Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar" fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol" ve "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" isimli fotoğraflarına oy verdi.

"Kendi duygularımı yansıtan fotoğrafları seçtim"

Fotoğrafların çok iyi açılardan özenle çekildiğini belirten Polat, içeriklerinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Seçmekte zorlandığını vurgulayan Polat, "Her fotoğrafın bir hikayesi, anısı ve mesajı var. Fotoğrafları seçerken etken olan iç dünyam oldu. Kendi duygularımı yansıtan fotoğrafları seçtim. 'Haber' kategorisinde gördüğüm 'Seçim zaferi' hepimizi duygulandıran ve gururlandıran bir tabloydu. 'Mehmetçikten ilk iftar' fotoğrafı beni etkiledi. Bizim sınırlarımızda güvenliğimizi sağlayan, evlerinden, kendi diyarlarından uzak olan askerlerimizin sınırda, Türk bayrağının altında, çok yükseklerde iftar yapmaları beni çok duygulandırdı. Etkilenmemek mümkün değil." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisindeki "Yeşil yol" başlıklı fotoğrafta kendisini gördüğünü anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Ben her zaman kendimi uzun ince bir yolda gibi hissettim. Hala o yoldayız, ölene kadar da o yolda yürüyoruz. Hem yol hem yoldaş hem de arkadaş önemli. O fotoğrafta, yolda tek başına ilerleyen bir kamyon görünüyor. Doğayı seviyorum. Spor alanındaki 'Pehlivanlar' fotoğrafındaki pehlivanların yorgunluğu ve derbederliği ilgimi çekti. Hem tabiri caizse derbeder bir durum var hem de bu sporu seviyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar. Ortam ne kadar olumsuz gibi görünse de mutluluğu yakalayabilmek mesele. Onlar o mutluluğu, heyecanı yakalamışlar. Bu durum hepimiz için böyle. Önemli olan o ortamda mutluluğu, iç dünyandaki barışı yakalayabilmektir."