AA muhabiri Tahsin Küçükkaraca, dünya evine girdi - Haberler
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AA muhabiri Tahsin Küçükkaraca, dünya evine girdi

AA / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel
AA muhabiri Tahsin Küçükkaraca, dünya evine girdi

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Tahsin Küçükkaraca, hayatını Merve Akdağ ile birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Tahsin Küçükkaraca, hayatını Merve Akdağ ile birleştirdi.

Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleşen düğüne çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

AA / Mustafa Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: AA muhabiri Tahsin Küçükkaraca, dünya evine girdi - Haberler
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