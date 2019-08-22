AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Başkan Altun'a ziyaret

22.08.2019 16:20

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

Canbulatel, makamında ziyaret ettiği Altun'a ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bünyan ilçesinin Kayseri için çok önemli olduğunu belirten Canbulatel, ilçenin gelişmesi ve tanıtımı için haberlerle her zaman destek vereceklerini söyledi.

Başkan Altun da Canbulatel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA