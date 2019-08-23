AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu
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AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu

İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hişam Ebu Şakra'yı bir süre alıkoydu.

23.08.2019 14:44
AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu

İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hişam Ebu Şakra'yı bir süre alıkoydu.

İsrail askerleri, kameraman Şakra'nın Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemesini engelledi.

Şakra'yı bir süre alıkoyan askerler, daha sonra serbest bıraktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde bu sabah patlama meydana geldi, patlamada 1 İsrailli hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA
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