AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan İl Emniyet Müdürü Aşkın'a ziyaret Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşkın, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Baysal da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Baysal, Emniyet Müdürü Aşkın'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

Kaynak: AA