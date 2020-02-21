AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret
Haberler » Güncel » AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret - Haber

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a iadei ziyarette bulundu.

21.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:18
AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret

(AA) Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Belediye Başkanı 'a iadei ziyarette bulundu.

Uçar'ı makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uçar da kültür ve tarih şehri Erzurum'da belediye başkanlığı görevine geldikten sonra yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Uçar, göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler