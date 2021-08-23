AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
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AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban'ın hala hakim olamadığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzedoğusunda bulunan Pencşir vilayetinin merkezi, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Taliban'ın hala hakim olamadığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzedoğusunda bulunan Pencşir vilayetinin merkezi, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pencşir, adeta askeri bir çehre almış durumda.

Ahmed Şah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban hala giremedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti.

Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini ifade eden Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti.

Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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