Aa Editörü Yılmaz'dan Kültür AŞ Müdürü Kaptaner'e Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner'i makamında ziyaret etti.

Yılmaz, Kültür AŞ Genel Müdürü olarak 8 Ocak'ta göreve başlayan Kaptaner'e, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA tarafından hazırlanan 2017 yıllığını Kaptaner'e takdim eden Yılmaz, Kültür AŞ'nin İstanbul'un kültür sanat yaşımında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz, kültür sanat hayatının renkliliğine vurgu yaparak, AA'nın dünyanın her yerindeki önemli kültür sanat etkinliklerini yakından ve özenli bir şekilde takip ettiğini dile getirdi.

Kültür sanat çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik eden Kaptaner de İstanbul'un bir marka haline geldiğini ve kültür sanat çalışmalarının buna büyük katkısı olduğunu aktardı.

Kaptaner, kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, farklı alanlardaki etkinliklerin geniş bir yelpazede İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti.