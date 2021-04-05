AA çalışanları Ajans'ın kuruluşunun 101. yılını ağaç dikerek kutladı

Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanları, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla sorumluluk sahalarındaki illerde fidan dikim etkinliklerine katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü çalışanları, AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla sorumluluk sahalarındaki illerde fidan dikim etkinliklerine katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan "Basın Fidanlığı"na ilk fidan Anadolu Ajansı için dikildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulduğunu anımsattı.

AA'nın üniversiteleri başta olmak üzere Edirne, Trakya ve Türkiye'yi dünyaya en iyi şekilde tanıttığını ifade eden Tabakoğlu, "Bundan bir asır önce atılan tohum bugün güçlü bir çınar oldu. Biz de bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan AA'nın 101. yaşını çok güzel çiçek açan hatmi fidanı dikerek kutlamak istedik. Başarılarınız katlanarak artsın." dedi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da üniversitenin çevreci etkinliğinin, 101. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına büyük anlam kattığını söyledi.

Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan AA'nın başarılarını katlayarak Anadolu'nun sesini dünyaya 13 yayın diliyle duyurmaya devam ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından toprakla buluşturulan hatmi fidanlarına can suyu verildi. Baran, Rektör Tabakoğlu'na günbatımında çekilmiş Selimiye Camisi fotoğrafını armağan etti.

Kırklareli'nde 101 fidan dikildi

Öte yandan, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Erikler köyü yakınlarında düzenlenen törende, 101 fidan toprakla buluşturuldu.

Müdürlük görevlileri ile AA çalışanları, fidan dikimi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Kırklareli Orman İşletme Şefi Şenel Alayurt, Kayalı Orman İşletme Şefi Ahmet Balabanlı, Kofçaz Orman İşletme Şefi Bahadır Balabanlı ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da görevli AA personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci