Aa'dan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a Ziyaret
AFRİN HAREKATI'NDA 10. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Aa'dan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ı makamında ziyaret etti.

Aa'dan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Sansar, AA'nın çalışmaları hakkında Turhan'a bilgi verdi.


Başsavcı Turhan, "Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. AA son yıllarda büyük gelişim gösterdi. AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.


Sansar, Turhan'a AA 2017 yıllığını takdim etti.


Ziyarete, AA Tokat büro muhabiri Ekber Türkoğlu da katıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et