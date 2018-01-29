Aa'dan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a Ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ı makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Sansar, AA'nın çalışmaları hakkında Turhan'a bilgi verdi.
Başsavcı Turhan, "Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. AA son yıllarda büyük gelişim gösterdi. AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.
Sansar, Turhan'a AA 2017 yıllığını takdim etti.
Ziyarete, AA Tokat büro muhabiri Ekber Türkoğlu da katıldı.