AA'dan Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti. Üzgün ziyarette, kurumun çalışmaları ve kentte yetişen başarılı sporcular hakkında bilgi verdi. Yüce ise AA'nın kentte gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Ziyarete AA Tekirdağ muhabiri Mesut Karaduman da katıldı. Kaynak: AA