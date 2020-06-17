AA'dan Karakaya ve Soykırlı'ya ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti. Karakaya, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüce ise AA'nın kentte gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Ardından Yüce, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı da ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu. Soykırlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlere AA Tekirdağ muhabiri Mesut Karaduman da katıldı. Kaynak: AA