AA'dan Karakaya ve Soykırlı'ya ziyaret
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AA'dan Karakaya ve Soykırlı'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

AA'dan Karakaya ve Soykırlı'ya ziyaret
17.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:52

Anadolu Ajansı (AA) Tekirdağ Temsilcisi Gökmen Yüce, Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Karakaya, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüce ise AA'nın kentte gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Ardından Yüce, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı'yı da ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Soykırlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretlere AA Tekirdağ muhabiri Mesut Karaduman da katıldı.

Kaynak: AA

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