AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Rektör Prof. Dr. Kılavuz'a ziyaret

28.08.2019 15:26

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret etti.

Coşkun, ziyarette, Prof. Dr. Kılavuz'a AA Bursa Bölge Müdürlüğü ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversite bünyesinde devam eden çalışma ve projelere değinen Kılavuz da görevine yaklaşık bir ay önce başlayan Coşkun'a başarılar diledi.

Kaynak: AA