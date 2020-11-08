AA başmuhabirlerinden Zübeyde Balcı evlendi
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AA başmuhabirlerinden Zübeyde Balcı evlendi

08.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:18
AA başmuhabirlerinden Zübeyde Balcı evlendi

Anadolu Ajansı Haber Merkezi Yayın Editörlüğü'nde başmuhabir olarak görev yapan Zübeyde Balcı, Alibeg Altıntop ile evlendi.

Anadolu Ajansı Haber Merkezi Yayın Editörlüğü'nde başmuhabir olarak görev yapan Zübeyde Balcı, Alibeg Altıntop ile evlendi.

Yenimahalle'deki bir otelde dün akşam gerçekleştirilen nikah törenine çiftin ailesi, ve diğer yakınları katılırken, nikah şahitliklerini, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve eşi Sibel Tosyalı yaptılar.

Özden, nikahın ardından evlilik cüzdanını Zübeyde Balcı'ya verirken, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Çelikel

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