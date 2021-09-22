AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'a ziyaret

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.

ADANA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.

Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de Uzun'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:01:20. #1.12#