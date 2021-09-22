AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'a ziyaret
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.
ADANA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.
Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Uzun'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri