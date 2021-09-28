AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.

ADANA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.

Başsavcı Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Firik de Gümüş'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (2)

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Mustafa Keser Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:41:50. #1.12#