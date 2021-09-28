AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.
ADANA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.
Başsavcı Gümüş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kemal Firik de Gümüş'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri